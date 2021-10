Vacinação contra a covid é obrigatória para os servidores de Guaratuba

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, decretou a obrigatoriedade de vacinação pelos servidores municipais.

O decreto nº 23.977/2021 foi assinado no último dia 5 e entrou em vigor nesta sexta-feira (8), com a publicação no Diário Oficial do Município.

Confira:

Art. 1º A vacinação contra a COVID -19 é obrigatória para todos os

servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos e em

comissão, empregados públicos e agentes públicos contratados por

prazo determinado, dos órgãos e entidades da Administração Pública

direta, autárquica e fundacional de Direito Público.

Parágrafo Único. Os agentes públicos municipais que já foram

convocados por força do calendário vacinal para a imunização contra

a COVID -19 deverão submeter-se ao esquema vacinal completo,

com cumprimento integral do prazo de imunização orientado no ato

da aplicação da vacina, como medida para o enfrentamento da

pandemia do novo Coronavírus.

Art. 2º. A recusa, sem justa causa, em submeter -se à vacinação contra

a COVID -19 constitui infração sanitária, possibilitando a adoção das

medidas administrativas cabíveis, incluídas aquelas de natureza

disciplinar previstas em lei, observado o contraditório, a ampla defesa

e o devido processo legal.

Art. 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, com base

em informações fornecidas pela Secretaria Municipal da Saúde,

verificar os agentes públicos municipais que, sem justa causa, não se

vacinaram, adotando as providências legais e regulamentares

cabíveis.

§1º Os agentes públicos que já foram convocados por força do

calendário vacinal para a imunização contra COVID -19, mas não

compareceram, deverão apresentar para a Secretaria de

Administração a justificativa médica, que fundamente a não

imunização contra COVID -19.

§2º A justificativa médica para o não comparecimento à vacinação

deverá ser encaminhada em cópia para a Secretaria de Saúde.

§3º A aceitação da justificativa ficará condicionada à confirmação

pela Secretaria de Saúde da contraindicação declarada, conforme

atestado, podendo, a seu critério, solicitar parecer de especialista da

área médica relacionada ou outros exames comprobatórios, assim

como outros documentos que julgar necessários, ou ainda dispensar

as comprovações citadas, desde que haja registro das mesmas e de sua

gravidade no histórico médico-ocupacional do servidor.

§4º – A não confirmação da justificativa médica pela Secretaria de

Saúde ensejará a elaboração de relatório circunstanciado para

apuração da responsabilidade disciplinar do agente público, o qual

será encaminhado à chefia do setor em que o agente público está

vinculado para fins de instauração de procedimento administrativo de

apuração de infração disciplinar.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas disposições em contrário.