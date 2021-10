Empresários do Litoral têm linhas de crédito para atender a temporada

Foto: Fomento Paraná

A Fomento Paraná realiza uma Caravana de Crédito nos municípios que têm potencial turístico. A ideia é oferecer uma oportunidade aos empreendedores de obter crédito para se preparar para atender o público na temporada 2021/2022.

Nas próximas semanas, equipes da instituição percorrerão os sete municípios do Litoral, da Costa Oeste, e trechos ao longo dos rios Iguaçu e Paranapanema em municípios banhados por represas de água doce, que funcionam como atrativos no verão. No Litoral, a caravana estará entre os dias 16 e 19 de novembro.

“Os empreendimentos voltados ao turismo foram os mais afetados pela pandemia de covid-19 e este é um setor com capacidade para gerar muitos empregos e divisas. A determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior é apoiar esses empreendimentos, especialmente as micro e pequenas empresas, para que possam oferecer uma condição melhor no atendimento e faturar mais no verão”, explica o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves.

Em cada município a ação será realizada em parceria com agentes de crédito e correspondentes locais em espaços compartilhados com a prefeitura ou com associações comerciais.

As condições oferecidas pela instituição estão entre as melhores do mercado em termos de prazos para pagamento e taxas de juros. Para os pequenos negócios, com faturamento anual de até R$ 360 mil, o ideal é o microcrédito, que tem taxas a partir de 0,45% ao mês, pelo Banco da Mulher Paranaense, e 0,60% ao mês, pelo Banco do Empreendedor.

Para empreendimentos formalizados o limite é de R$ 20 mil e o prazo de até 36 meses para pagamento, com opção de garantia por meio de fundos de aval. Os recursos do microcrédito podem ser usados para capital de giro, manutenção do negócio, reforço dos estoques, obras ou compra de máquinas

Para empreendimentos que faturam acima de R$ 360 mil ao ano, até R$ 4,8 milhões, há uma série de outras linhas de crédito que permitem financiar desde pequenas reformas e compra de maquinário até projetos de inovação ou que envolvam a implantação de energias renováveis, além, é claro, de capital de giro, para recomposição de estoques e manutenção de negócios.

As operações para capital de giro puro são limitadas a R$ 500 mil e para investimento fixo, como obras ou equipamentos, até R$ 2 milhões.

AGENDA:

Litoral

16/11

Paranaguá, das 9h às 17h, na Rua José Gomes, 330 – Bairro Tuiuti

17/11

Guaratuba, das 9h às 17h, na Praça Central – rua Monsenhor Lamartine, 2

Ilha das Peças, das 9h às 13h, na Cozinha Comunitária

18/11

Pontal do Paraná, a partir das 19h, na Associação Comercial – Av. Santa Mônica, 485, em Praia de Leste

Morretes, das 9h às 17h – Praça Rocha Pombo, 10 – Centro

Guaraqueçaba, das 9h às 17h, na Praça Central – Rua Paulo de Miranda S/N

19/11

Antonina, das 9h às 17h, no Calçadão – Dr. Rebouças, próximo à Rua XV de Novembro e prefeitura municipal

Matinhos, das 9h às 17h, na Praça Central – Rua Albano, R. Valdir Müler, 269

Outras regiões:

19/10

Foz do Iguaçu, das 8h às 14h, Banco do Empreendedor – Av. Brasil, 1388 – Centro

Entre Rios do Oeste, das 9h às 17h, na sede da ACIER, rua Osvaldo Schaefer, 583 – Centro

20/10

São Miguel do Iguaçu, das 9h às 17h, na prefeitura – Rua Geni de Souza Bongiolo, 77 – Centro; e a partir das 18h30 na ACISMI – rua Caçador, 80 – Jardim Paraguaçú

Mercedes, das 9h às 13h, 20 de outubro (quarta), na Avenida João XXIII (dependências do Posto Mercedes)

21/10

Medianeira, das 9h às 13h, no Paço Municipal – Av. José Calegari, 647 – Ipê

Guaíra, das 9h às 17h, na Praça Presidente Castelo Branco, S/N, e a partir das 19h, na ACIAG, Rui Barbosa, 1285 – Centro

26/10

Porto Barreiro, das 9h às 17h, Rua das Carmélias, 900 – Centro – em frente à prefeitura

Carlópolis, das 9h às 17h, na prefeitura – Praça da Igreja Matriz; e a partir das 19h, na Associação Comercial (ACEC) – Rua Padre Hugo, 1025.

27/10

Santo Antônio da Platina, das 9h às 17h, na prefeitura – Av. Oliveira Motta, 1110 – Centro; e a partir das 19h na 19h Associação Comercial (ACESAP) – Rua Rio Branco, 510 – Centro

Chopinzinho, das 13h às 17h, na Agência do Trabalhador – Rua Padre Anchieta, 4212

28/10

Ribeirão Claro, das 9h às 17h, na Agência do Trabalhador – Rua Xavier Da Silva, 908 – Centro

Mangueirinha, das 19h às 22h, no Centro de Eventos Darci Gubert – Rua Barão do Rio Branco, 530

9/11

Itaipulândia, das 9h às 20h30, na Associação Comercial de Itaipulândia, R. Rui Barbosa, 1597 – Centro

Três Barras do Paraná, das 9h às 17h, na prefeitura – Av. Brasil, 245; e a partir das 19h na ACETEB – Avenida São Paulo, 374 – Centro

10/11

Missal, das 9h às 17h, na Agência do Trabalhador – Av. John Kennedy, 21

Boa Vista da Aparecida, das 9h às 17h, na ACIBA – Av. Altino Pereira Ramos, 298

11/11

Santa Helena, das 9h às 13h, na prefeitura – Av Rio Grande Do Sul, 1267; e também na ACISA, Avenida Curitiba, 222 – Centro, a partir das 8h da manhã

Capanema, das 9h às 17h, na prefeitura – Rua Coberta – anexo à Praça dos Pioneiros

30/11

Primeiro de Maio, das 9h às 17h, na Igreja Matriz – Rua Quatorze, 237 Centro

Itaguajé, das 9h às 17h, Avenida Governador Munhoz da Rocha, 605, em frente à Praça Matriz

1º/12

Lupionópolis, das 9h às 17h, na Agência do Trabalhador – rua São Paulo, 362

São Pedro, das 9h às 17h, Avenida Paraná, 307 – em frente à prefeitura

2/12

Santa Inês, das 9h às 17h, na Rua Vereador Ferminio Luiz, s/n – Praça da igreja Matriz

Porto Rico, das 9h às 17h, na prefeitura – Av. João Carraro, 557; e a partir das 20h na 20h no Centro Ambiental – Rua Waldemar Teixeira Farias s/n

Equipe da Fomento Paraná em Foz do Iguaçu (foto: Divulgação)

Fonte: AEN / Fomento Paraná