Polícia Civil de Guaratuba faz operação contra o tráfico de drogas sintéticas

Na manhã de sexta-feira (12) equipes da Polícia Civil de Guaratuba cumpriram quatro mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas.

Os mandados foram deferidos judicialmente após investigação que buscava identificar a cadeia de compra e distribuição de entorpecentes sintéticos na cidade.

Durante ações e investigações, a equipe do delegado Leandro Stabile, da 8ª DRP, constatou que um morador do bairro Cohapar, de 24 anos, vinha adquirindo grandes quantidades de drogas, a maior parte ecstasy e LSD, e distribuindo para outros três associados, moradores dos bairros Mirim, Vila Esperança e Piçarras.

As drogas vinham de Curitiba e eram distribuídas em festas, a maioria clandestinas e na própria cidade.

Durante o cumprimento das medidas cautelares a Polícia Civil apreendeu uma pistola Taurus calibre .380 municiada, 13 comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão, dechavadores de maconha e embalagens ziplock usadas para drogas.

Um homem de 28 anos foi preso na Vila Esperança. De acordo com o delegado Leandro Stabile, a Polícia Civil segue monitorando a ocorrência de eventos que favoreçam a prática do tráfico de drogas e realizando investigações com o objetivo de identificar demais envolvidos com o tráfico.

Foto: 8ª DRP