Jovem de Pontal do Paraná fará missão simulada a Marte

Foto: Cesar Ramires

Juliana Leonet, 20 anos, moradora de Pontal do Paraná, participará de uma missão simulada ao planeta Marte. Ela desenvolveu um projeto de ciência cidadã no qual localizou asteroides em parceria com a Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço).

Na semana passada, a jovem visitou o prefeito Rudão Gimenes e a vice-prefeita Patrícia Marcomini para falar de sua participação no projeto. A jornalista da Prefeitura Rafaela Takiguchi fala um pouco da experiência de Juliana com a astronomia.

A jovem se mostrou muito empolgada para se tornar uma “astronauta análoga” no Habitat Marte. Amante das ciências espaciais, Juliana sonha em se tornar uma cientista desde pequena. Com seu projeto Calisto Ciência, ela reúne centenas de jovens para realizar procura de corpos celestes em parceria com universidades americanas e a Nasa.

Infelizmente não conseguiu fazer a faculdade de astronomia que tanto queria, mas isso não a impediu de tentar contribuir com a ciência, hoje seu projeto contabiliza a descoberta de 11 asteroides em parceria com a Nasa.

Juliana explicou que Habitat Marte é uma estação espacial que simula Marte na Terra. Foi criada em dezembro de 2017 no sertão do Rio Grande do Norte e atende ao sonho de jovens serem astronautas.

Nesta missão se aprende o funcionamento de um habitat autossustentável no sertão com aplicações em Marte envolvendo:

1 – Saneamento Inteligente (coleta de água da chuva e gestão, tratamento e reuso do esgoto e dessalinização);

2 – Agricultura indoor (estufa, aquaponia e tecnologias sociais) + pesquisa sobre agricultura em ambientes extremos;

“O Projeto Calisto Ciência e o Habitat Marte são projetos extremamente importantes para mim e para o meu desenvolvimento pessoal, fico cada dia mais feliz em ver pessoas me apoiando e acima de tudo, ver jovens se inspirando na minha jornada”, disse.

“Pretendo me esforçar cada dia mais em nome da ciência, para mim ela é tudo que traz inspiração, pois, acredito que o futuro do nosso planeta depende de pessoas que se dedicam a melhorá-lo. Acredito com firmeza que todos podem fazer ciência”.

Juliana Leonet apresentando projeto para estudantes do Colégio Estadual Professor Paulo Freire, em Pontal (Foto: Perfil pessoal no Facebook)

Com texto de Rafaela Takiguchi