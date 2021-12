Inicia obra para evitar transbordamento de canal no Coroados

Foto: Prefeitura de Guaratuba

A vereadora Maria do Neno acompanhou pessoalmente o início da obra que objetiva eliminar o transbordamento do canal da avenida Guanabara, no bairro Coroados, em Guaratuba.

Na terça-feira (30), ela esteve no local junto com o prefeito Roberto Justus e o secretário da Infraestrutura e Obras, Marcio Tarran, e desde então vem acompanhando o andamento do serviço.

Assoreado em com algumas manilhas desalinhadas com o tempo, o canal transborda nas chuvas fortes.

Será feito o desassoreamento do canal e a colocação de 50 tubos de concreto de 1×1, adquiridos através de recursos próprios da Prefeitura.

Está sendo feita a desobstrução e alinhamento das manilhas que estavam fora do lugar na travessia das avenidas Guaraniaçu e Guanabara, será aumentada a quantidade de manilhas em quatro pontos, realizando a colocação de mais uma linha de manilhas, ou seja, manilhamento duplo, lado a lado.