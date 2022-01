Litoral tem 3.796 novos casos e 3 mortes por covid-19 nesta semana

Mais 3.796 casos de covid-19 foram registrados no Litoral nesta última semana, um avanço 40% maior que os 2.621 casos novos da semana anterior. Passamos a utilizar o comparativo de sábado a sábado, conforme a Semana Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os casos foram registrados (do maior para o menor) em Guaratuba (1.316), Pontal do Paraná (970), Morretes (575), Paranaguá (306), Antonina (291), Matinhos (271) e Guaraqueçaba (67).

Houve três mortes por covid: 2 em Pontal do Paraná – um homem de 81 anos e uma mulher de 67 – e 1 em Paranaguá, uma mulher de 69 anos – as primeiras registradas em 2022 no Litoral.

O Litoral soma 52.060 casos e 1.182 mortes pela doença desde o início da pandemia. Os casos e os óbitos constam do Informe Epidemiológico das Sesa e podem estar desatualizados em relação aos registros das prefeituras ou hospitais.

Janeiro tem sido o período de maior velocidade de contaminação pela covid desde o início da pandemia, mas continuam sendo casos menos graves e com bem menos óbitos que antes. Há pequena ocupação de leitos de UTI ou enfermarias, no entanto, a doença tem ocupado grande parte da atenção da estrutura de saúde nos municípios.

Segundo o secretário municipal da Saúde de Guaratuba, Gabriel Modesto, informou nesta sexta-feira (21), na reunião do Comitê de Crise da Covid-19, o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios tem representado a metade da demanda do Pronto Socorro Municipal.