Polícia Civil prende homem por estuprar a prima em Guaratuba

Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem, de 27 anos, suspeito de estuprar a prima, de 19. A captura foi realizada no sábado (5), em Guaratuba.

No local da captura, a PCPR apreendeu o celular do suspeito, que poderá ajudar na investigação.

CRIME – O abuso teria acontecido no dia 5 de janeiro, em uma estrada rural. , quando os dois estavam viajando de Joinville para Guaratuba.

Ao tentar fugir, a vítima apanhou e foi ameaçada de morte. Após o crime, quando o suspeito estava com a calça abaixada e com a arma de fogo no chão, a vítima fugiu e se escondeu no mato.

Na sequência, o investigado deixou o local e a vítima foi até a casa de uma parente, próxima da região.

Fonte: PCPR