Paranaguá recebe Festival Nacional da Arte Capoeira

Entre os dias 17 e 19 de março, Paranaguá vai receber a 12ª edição do Festival Nacional da Arte Capoeira, com a realização de atividades gratuitas voltadas para o fortalecimento da tradição e prática da capoeira no Brasil. O evento reúne grandes nomes da capoeira, como Mestre Pernilongo, Mestre Guaxini e Professor Pião, além da referência em samba de roda, Dona Rita da Barquinha.

Em Paranaguá, as atividades serão concentradas nos seguintes locais: Escola Municipal Presidente Costa e Silva, Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e Praça de Eventos Mário Roque.

O Festival será realizado também nas cidades de Curitiba e Colombo, com atividades iniciando já no dia 11 de março. O evento é uma realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, com patrocínio da empresa Cattalini Terminais Marítimos, produção de A Inimaginável Produtora e apoio da Abadá Capoeira e Projeto Crianças Aprendem o Que Vivenciam.

A iniciativa, que teve início em 2006 por Luis Paulo Perseke (professor Matraca) e Janaína Luz (instrutora Tiarinha), promove a cultura da capoeira através de rodas de rua, shows culturais, oficinas e o tradicional batizado e troca de cordas. Os organizadores ressaltam a importância da valorização e divulgação da arte capoeira para o país. “A capoeira é um patrimônio cultural brasileiro”, conta Luis Paulo. “Para falar da história do Brasil, é preciso falar da capoeira”.

Janaína Luz cita outro aspecto fundamental dessa arte: a cidadania. “A capoeira é uma grande ferramenta de resgate social, educando e afastando crianças das ruas”, destaca a instrutora.

Projeto Crianças Aprendem o Que Vivenciam

O projeto que deu origem ao festival atua em escolas públicas de Curitiba, Colombo, Fazenda Rio Grande e Paranaguá, levando aulas de capoeira gratuitamente para mais de 300 crianças em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa é patrocinada pela Cattalini Terminais Marítimos, por meio do seu Programa de Sustentabilidade e, em Paranaguá, acontece nas escolas municipais “Professor Randolfo Arzua” e “Presidente Costa e Silva” e no Colégio Estadual “Bento Munhoz da Rocha Neto”. No ano de 2022, o projeto retoma as atividades na comunidade do Amparo, oferecendo aulas de capoeira para duas escolas da rede pública de ensino.

Os idealizadores da iniciativa reforçam o caráter transformador dessa prática: “Assim que a criança é tocada pela capoeira, ela vira um ser humano melhor”, afirma Luis Paulo. “A capoeira vai além da roda, mas também em casa, na escola e no trabalho, sempre com respeito ao próximo”.

Programação em Paranaguá:

17/03 – Quinta-Feira

18h – Oficina de Capoeira com professor Pião/PA

19h – Oficina de Samba de Roda com Rita da Barquinha/BA

Local: Escola Municipal Presidente Costa e Silva – Paranaguá/PR

18/03 – Sexta-Feira

15h às 17h

Oficina de Capoeira com Professor Matraca

Local: Escola Municipal Presidente Costa e Silva – Paranaguá/PR

17h às 18h

Oficina de Samba de Roda com Rita da Barquinha/BA

Local: Escola Municipal Presidente Costa e Silva – Paranaguá/PR

19h

Roda de Conversa e Apresentação Cultural

Local: Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR – Paranaguá/PR

19/03 – Sábado

10h às 12h

Oficina de Capoeira e Samba de Roda

Oficinas de 30 minutos

Local: Praça de Eventos Mário Roque

Professor Matraca, Rita da Barquinha/BA, Professor Pião/PA e Professora Barbara

13h30 às 16h30

Batizado e Troca de Cordas

Local: Praça de Eventos Mário Roque