Premiado longa sobre vida caiçara em Superagui está no festival Olhar de Cinema

“Lista de Desejos Para Superagüi” foi premiado no festival em Tiradentes e está na Mostra Exibições Especiais, com sessões no domingo (16) e terça-feira (18)

Depois de ter sido premiado na Mostra Aurora, da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o longa-metragem “Lista de Desejos Para Superagüi” faz parte da 13ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Cinema. Com direção do cineasta curitibano Pedro Giongo, a produção integra a Mostra Exibições Especiais, que reúne diferentes temas, estilos e diretores, que foram selecionados pelos seus valores técnicos e estéticos na cinematografia, apresentando ao público uma diversidade de linguagens e propostas.

O primeiro longa de Giongo, “Lista de Desejos Para Superagüi”, se passa na ilha de Guaraqueçaba, onde são limitadas a exploração da pesca e o uso da terra, exibindo detalhes da vida caiçara. Pouco a pouco, o protagonismo foca em Martelo, pescador de 70 anos que luta por seu direito à aposentadoria. No contato direto com os moradores de Superagui, o cineasta mostra os desejos terrenos de Martelo por melhores condições de trabalho e para tudo voltar a ser como era antes.

A obra audiovisual registra com sensibilidade os desafios e as lutas da população da ilha, o trabalho duro e digno e certa memória dos tempos antigos da região, sendo uma espécie de filme de resistência a um modelo sistemático do cinema industrial na organização temporal narrativa. A produção segue um caminho em que a matéria inspira a forma, sem nostalgia, sem retórica, mas com certa firmeza, com curiosidade e cuidado com aquilo que filma.

As exibições de “Lista de Desejos Para Superagüi” ocorrem neste domingo (16), às 21h15, no Cinemark Mueller, e terça–feira (18), às 16h20, no Cine Passeio.

Pedro Giongo, além de diretor, atua como montador, recebendo o prêmio de melhor montagem no 52º Festival de Brasília com o longa “Alice Junior” (2019). Também já dirigiu o curta de ficção “A Canção do Asfalto” (2017) e dirigiu em colaboração as animações stop-motion “Tango” (2016) e “Parque Pesadelo” (2015).

Acompanhe a programação e as novidades pelo site www.olhardecinema.com.br e pelas redes sociais oficiais: Instagram @olhardecinema e Facebook.com.br/Olhardecinema.





13º Olhar de CInema – Festival Internacional de Curitiba

Data: 12 a 20 de junho de 2024

Locais: Cine Passeio (R. Riachuelo, 410 – Centro)

Cinemark Mueller (Av. Cândido de Abreu, 127, Centro)

Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451, Cidade Industrial de Curitiba)

Ópera de Arame (R. João Gava, 920, bairro Abranches)