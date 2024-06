Show da dupla Guilherme e Benuto fecha, na noite deste domingo (16), a grandiosa festa de aniversários de Matinhos, que começou no dia 8.

A programação dos 57 anos de emancipação do município contou com 8 dias de shows nacionais, incluindo a popular Ana Castela e uma das principais bandas da história da música brasileira, Paralamas do Sucesso. Também foram convidados para o evento 40 cantores e bandas locais.

Neste domingo, Guilherme e Benuto sobem no palco principal às 21h. A partir das 18h, se apresentam, no palco Sunset:

Maracatu Omo Omi

Roda das Manas

Vanessa Vaqueira

Banda Trevo

Dom Caiçara

Às 18h e 20h tem as apresentações do circo. No final da noite, das 23h à 0h, tem ônibus extras da tarifa zero em direção aos bairros (Linha Vermelha) e aos balneários (Linha Amarela).