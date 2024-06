Sala do Empreendedor de Pontal recebe “Selo Prata” do Sebrae

A Sala do Empreendedor de Pontal do Paraná foi premiada com o troféu “Selo Prata” do Sebrae-PR por sua qualidade no atendimento aos microempreendedores individuais (MEIs) no ano 2023. Em Pontal do Paraná, os MEIs têm prioridade na prestação de serviços ao município.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt Costa, e o agente responsável pela equipe de atendimento, Antônio Carlos Cruz, apresentaram o prêmio (troféu e medalha) ao prefeito Rudão Gimenes, um idealista do trabalho dos MEI’s.

O prêmio é concedido anualmente para as salas que obtêm alta pontuação nos critérios do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná, tornando-se referência a partir do trabalho desenvolvido. A Sala do Empreendedor de Pontal oferece assessoria para abertura da empresa e administração de negócios, além de constantes capacitações para se tornarem fornecedores de serviços públicos, numa parceria que envolve também o Escritório de Compras Públicas e a Agência do Trabalhador.

Entre os prestadores de serviços estão as profissionais do “Costurando Sonhos”, programa que confecciona na cidade os uniformes escolares dos alunos das escolas públicas em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Provopar; professores e oficineiros dos cursos ofertados pela Secretaria de Esportes Cultura Lazer e Juventude; profissionais responsáveis pela manutenção de escolas e prédios públicos e também pela roçada da orla nos balneários.

Outro atendimento feito pela Sala do Empreendedor é aos ambulantes que trabalham nas praias durante a temporada.

A Sala do Empreendedor de Pontal do Paraná está localizada na entrada da Prefeitura (PR 407, Km 18,5, Nº 215) em Praia de Leste.