4º Festival de Gastronomia Caiçara tem workshop sobre defumação de peixe

Entre 5 de junho e 5 de julho, Pontal do Paraná promove o 4º Festival de Gastronomia Caiçara, na tradição de divulgar e cultuar a cambira (peixe seco e defumado), base da culinária caiçara, patrimônio da gastronomia brasileira, prato típico do município e estrela do evento.

As inscrições para os estabelecimentos que pretendem participar encerram em 30 de maio, a próxima sexta-feira. Nesta terça-feira (28), será oferecido um workshop aos estabelecimentos já inscritos. Será uma oportunidade para aprender sobre técnicas de defumação, conservação e consumo consciente. Acontece das 14h às 18h, com os chefs Guti Ribas e o fundador do Olha o Peixe, Bryan Renan Müller.

Será uma capacitação com diferentes técnicas de defumação, procedimento fundamental para produção da cambira, incluindo preparação de peixes defumados e curados, defumação a frio, defumação a quente e cura de peixes (seca e úmida). Como as inscrições estão abertas, o local será divulgado aos inscritos nesta semana.

4º Festival acontece de 5 de junho a 5 de julho

O evento dura um mês, valoriza a pesca artesanal e é também oportunidade para mostrar uma das coisas que Pontal do Paraná possui de melhor, seus restaurantes. Localizados em vários balneários, cada um com identidade própria, servem pratos exclusivos em aromas e sabores, alguns criados especialmente para o festival anual que fortalece o turismo, incrementa o comércio e a renda na cidade que mais cresce no litoral paranaense.

CONCURSO GASTRONÔMICO: Um dos pontos altos é o Concurso Gastronômico Caiçara que promove a criatividade e desafia os chefs a trabalhar com o peixe seco e defumado. Nas mãos certas o resultado é sempre um prato diferente e, por isso, todos querem vencer.

INSCRIÇÕES: de 17 a 30 de maio.

WORKSHOP CAIÇARA: 28 de maio.

CONCURSO GASTRONÔMICO: 19 de junho.

QUANDO: de 5 de junho a 5 de julho.

LANÇAMENTO: 4 de junho.

REALIZAÇÃO: O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) em parceria com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná) e da Adetur Litoral (Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná).

CAMBIRA: Prato típico de Pontal do Paraná, a base de filé de peixe salgado. Os portugueses introduziram o sal na região e isso possibilitou a conservação do peixe. Já o nome remete a um cipó abundante no litoral conhecido por sua flor de cor roxa, que era a base de um varal usado para defumação e outras técnicas.

INFORMAÇÕES: https://gastronomiacaicara.com.br