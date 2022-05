Morretes e S.J. dos Pinhais discutem parcerias em estradas e no turismo

Morretes e S.J. dos Pinhais discutem parcerias em estradas e no turismo

As prefeituras de Morretes e de São José dos Pinhais farão parcerias para promover o desenvolvimento e o turismo nas duas cidades vizinhas.

Junior Brindarolli, prefeito de Morretes, e Nina Singer, prefeita de São José dos Pinhais, reuniram-se nesta semana para tratar desde a manutenção das estradas rurais entre os municípios até a possibilidade da implantação do turismo de permanência na região da aldeia indígena Tupã Nhá Kretã.

Foi discutido também a criação de um roteiro de cicloturismo, utilizando o antigo caminho do Arraial, uma trilha aberta pelos índios Carijós antes da chegada dos europeus e que foi, tempos depois, a principal rota do comércio da erva-mate e madeira para o Litoral, passando pelo município de Morretes.

No encontro estiveram presentes os secretários de São José dos Pinhais Wagner Zaclikevis (Meio Ambiente) e Lucas Pigatto (Urbanismo, Transporte, Trânsito), além de Lucas Umbria, diretor do Departamento de Monitoramento e Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente.

“Outros tópicos de parceria foram abordados, e diante da importância do encontro e das grandes benfeitorias que poderão acontecer, fica aberta a estreita relação entre as cidades vizinhas e aguardam-se futuros desdobramentos para toda região”, informou a Prefeitura de Morretes.