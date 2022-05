Litoral tem 2 homicídios no final de semana

Lona com objetos supostamente roubados seria o motivo de uma das mortes (foto: Ilha do Mel FM)

Dois homicídios aconteceram neste final de semana no Litoral. Na manhã de sábado (28), no bairro Vila Progresso, em Pontal do Paraná, João Gabriel da Costa Moraes, de 24 anos, foi morto com dois tiros nas costas.

Moradores ouviram os tiros por volta das 6h. Uma hora depois, o corpo do rapaz foi encontrado em um terreno na rua Plínio Tourinho. Perito da Criminalística da Polícia Civil esteve no local e encontrou junto ao corpo uma “chave micha”, que é usada para abrir fechaduras.

Segundo a reportagem da Rádio Ilha do Mel apurou, pessoas informaram que João Gabriel foi visto momentos antes na região em companhia de dois indivíduos. Eles teriam mexido em uma lona preta que está jogada em um terreno onde estariam produtos furtados. Logo em seguida, ao tentar fugir correndo, João Gabriel foi alvejado pelos tiros que tiraram sua vida.

Rapaz e um cachorro foram mortos a tiros em Paranaguá (foto: Ilha do Mel FM)

No domingo (29), por volta das 13h30, Gabriel Gonçalves Ramos, de 28 anos, foi assassinado, em um beco, no final da rua Comandante Dídio Costa, na região da Vila Rute, em Paranaguá.

Pessoas viram dois homens que estavam em um Fiat Punto, cor branca, abordaram Gabriel na frente de uma casa. Testemunhas ouviram uma discussão e vários tiros. Gabriel Ramos foi atingido, mas ainda saiu correndo antes de cair no chão. Um cachorro que estava perto também foi atingido e morreu com um tiro na cabeça.

Segundo a imprensa de Parnaguá apurou, a vítima era procurada, com dois mandados de prisão por roubo “agravado”.

Em 2022, já foram registrados 46 homicídios no região.