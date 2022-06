DER define vencedora e obra na PR-405 vai custar R$ 6,3 milhões

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta sexta-feira (10) o resultado final da licitação da conservação da PR-405, rodovia não pavimentada de acesso para Guaraqueçaba.

A empresa Hellman Construtora de Obras Ltda. foi declarada vencedora com a proposta de R$ 6.346.712,00. Havia uma proposta mais baixa, de aproximadamente R$ 5 milhões, da BRF Engenharia de Obras Ltda., mas esta empresa não teve os documentos de habilitação aprovados pela comissão de julgamento do DER.

A licitação prevê, pelo prazo de dois anos, serviços de conformação do subleito, com material de revestimento; regularização do leito da rodovia com motoniveladora; cascalhamento; escavação de locais onde há necessidade do rebaixamento da plataforma da pista; reaterro, de preferência com o próprio material escavado; execução de bueiros tubulares de concreto; escavação de valas com escavadeira hidráulica ou retroescavadeira; escavação para saída de água; execução das alas dos bueiros com alvenaria de pedra de mão argamassada; e execução de camada de pedra jogada nas saídas dos bueiros, entre outras soluções.

Com a publicação do resultado, tem início o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso das demais participantes, seguido por período de contrarrazões da empresa objeto de recurso. Após esta etapa, a licitação segue para homologação do resultado e adjudicação dos serviços à vencedora, que deverá providenciar a documentação necessária para assinatura de contrato.

A PR-405 começa dentro de Guaraqueçaba, onde tem o nome de Avenida Ararapira. Com extensão total de 76,61 quilômetros, ela termina no entroncamento com a PR-340, na localidade conhecida como Cacatu, já no município de Antonina.