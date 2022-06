Começou o 1º Arraiá Caiçara de Pontal do Paraná

Nesta quinta-feira (23) iniciou-se o Arraiá Caiçara de Pontal, que vai até o dia 26.

O evento está acontecendo no Centro de Eventos do balneário Marissol e conta com diversas atrações para toda a família, com shows, danças, brincadeiras, comidas típicas, arrecadação de alimentos e muito mais. A entrada é gratuita.

Confira a programação de hoje em diante:

24/6

– Cristiano Teixeira e banda.

– Betinho e banda.

– Lefigarroo.

25/6

– Felipe Eduardo.

– Gaúcho da Fronteira.

26/6

– Grupo de Fandango Mandicuera.

Qui, sex e sab – Atrações a partir das 19h.

Dom – Atrações a partir das 12h.