Inscrição para Casamento Coletivo de Pontal do Paraná vai até dia 30

Continuam abertas as inscrições para o Casamento Coletivo de Pontal do Paraná que será realizado no dia 25 de maio (sábado) na Associação Banestado. A cerimônia e as certidões são gratuitas.

O prazo de inscrições para os casais interessados vai até o dia 30 de abril, na Secretaria Municipal de Assistência Social (rodovia PR-407, km 19, nº 215, prédio da Prefeitura de Pontal do Paraná), das 8h às 12h e das 13h30 às 17h h. Mais Informações pelos telefones (41) 3455-9608 e 93500-8093.

Documentos necessários:

Carteira de identidade.

Certidão de nascimento/casamento – divórcio (atualizada).

Comprovante de renda de até 3 salários mínimos por casal.

Comprovante de endereço atualizado.

ORGANIZAÇÃO: Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e vários parceiros reunidos a partir do programa Justiça no Bairro, iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná, com apoio do Sistema Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e do Sesc Cidadão, programa de responsabilidade social do Serviço Social do Comércio (Sesc) que oferta atendimentos gratuitos à população de baixa renda