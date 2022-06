Mineradora é multada em R$ 80 mil em extração de areia no rio São João

Uma mineradora foi multada em R$ 80 mil por extração irregular de areia e dano a mata ciliar, no rio São João, na localidade rural de Taquaruvu, em Guaratuba, nesta quarta-feira (29).

O flagrante foi feito por policiais do 2º Pelotão de Polícia Ambiental e fiscais do escritório local do Instituto Água e Terra (IAT) em uma ação conjunta que começou na sexta-feira (24). A fiscalização chegou até o empreendimento, que tem Licença de Operação para efetuar a extração no rio.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram “diversas irregularidades, dentre elas, a extração de minério em desacordo com o estabelecido no licenciamento ambiental”. Além disso, segundo o relatório da ação, foi verificado que a empresa causou um dano em quase 1.000 metros quadrados na mata ciliar, vegetação considerada de preservação permanente.

Na esfera administrativa a empresa responsável recebeu duas autuações ambientais, totalizando os R$ 80 mil, e ainda teve duas atividades suspensas até que as condicionantes da Licença de Operação “sejam devidamente regularizadas”.

“Criminalmente será elaborada informação de crime ambiental, que será encaminhada ao Ministério Público Estadual”.

Fotos: 2° Pel. da 1ª Cia do BPAmb FV