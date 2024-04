Mulher sofre agressão sexual no bairro Cohapar, em Guaratuba

Foto ilustrativa : Depositphotos

Policiais militares faziam patrulhamento no início da noite deste sábado (27) pelo bairro Cohapar, em Guaratuba, quando foram chamados por um grupo de pessoas que denunciaram um caso de violência sexual.

A mulher de 26 anos, informou que foi agredida por três ou quatro indivíduos, que utilizaram um facão e madeira para golpeá-la. De acordo com seu relato, em seguida os agressores a colocaram dentro de um veículo VW Parati e a levaram para um local ermo, onde a violentaram sexualmente e a abandonaram.

A mulher estava com vários hematomas pelo corpo e foi assim solicitado a presença do Siate, do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento e a encaminhou para o Pronto Socorro de Guaratuba.

Os policiais realizaram o patrulhamento pela região, mas os suspeitos não foram localizados.