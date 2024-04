Ambulância de Guaratuba capota na BR-376

Foto ilustrativa: Depositphotos

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratuba capotou na noite deste domingo (28), na BR-376, informou o Portal da Cidade Guaratuba.

A ambulância saiu de Campo Largo e retornava a Guaratuba após ter deixado um paciente no hospital Nossa Senhora do Rocio. O acidente aconteceu na altura do km 671, na descida da Serra do Mar.

De acordo com a publicação, “o motorista informou que seguia pela rodovia embaixo de um temporal, quando perdeu o controle da direção e bateu em uma canaleta da rodovia e atingiu um caminhão que seguia na pista”.

Além do motorista, havia uma técnica de enfermagem no veículo e ambos não sofreram ferimentos.