Guaratuba realiza 4° audiência pública de revisão do Plano Diretor

Na noite desta terça-feira (23) aconteceu no Câmara Municipal, a 4° Audiência Pública de acompanhamento de revisão do Plano Diretor de Guaratuba, realizada pela equipe da Fupef/ITTI (Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná e Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura). A audiência também foi transmitida pelo canal do ITTI no Youtube.

A reunião teve como objetivo apresentar à sociedade os estudos realizados até o momento e debater as diretrizes e propostas para uma cidade sustentável, principalmente, em relação ao reordenamento territorial, que traz um novo formato de zoneamento.

O prefeito Roberto Justus, agradeceu a presença de todos que compareceram: “É de extrema importância a participação e interação de todos, para que contribuam ao nosso Plano Diretor através de propostas que levarão ao desenvolvimento do município. Nós estamos nos esforçando para que estas audiências alcancem o maior número de pessoas, seja moradores, servidores municipais e até mesmo turistas e veranistas. Quanto maior o número de participações, melhor será o nosso Plano Diretor de Guaratuba”, afirmou.

A revisão do Plano Diretor do Município de Guaratuba, acompanhada pela comissão municipal e coordenada pelo secretário do Urbanismo, Cláudio Dal Col, teve seu início no mês de outubro de 2021 e sua conclusão está prevista para o próximo mês de novembro.

O estudo realizado pelo ITTI pode ser acompanhado através do site da Prefeitura de Guaratuba e encontram-se disponíveis para consulta em http://portal.guaratuba.pr.gov.br/planodiretor.php