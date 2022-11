Litoral tem aumento de 240% no registro de novos casos de covid na semana

Secretário de Saúde de Matinhos define campanha de informação de dias D de Vacinação

Os novos casos de covid-19 voltaram a crescer no Litoral do Paraná, acompanhando o cenário do estado e do país.

Foram 180 novos casos na região nesta última semana epidemiológica, encerrada no sábado. Uma semana antes, quando já se constata o aumento de infecções, foram 53 confirmações. Ou seja, teve um aumento de 240% de uma semana para outra. Também tivemos uma morte confirmada, em Matinhos.

A cidade que teve mais casos registrados foi Guaratuba, com 57 confirmações. Em seguida vem Paranaguá (39), Matinhos (33), Pontal do Paraná (24), Antonina (17), Morretes (9) e Guaraqueçaba (1 caso novo de covid-19).

Em Matinhos, a Prefeitura acendeu a luz de alerta. O secretaria de Saúde, Aldemir Zwetsch Júnior, reuniu sua equipe e decidiu realizar uma campanha para divulgar os protocolos de segurança e a importância da vacina.

Também serão realizados dois “Dias D” de multivacinação em Matinhos, sendo o primeiro neste sábado (dia 26) e o segundo no dia 17 de dezembro.

Paraná – Na mesma comparação, o Paraná teve 1.848 novos casos na semana anterior e 4.417 nesta última. Um aumento de 140%.