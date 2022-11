Litoral e demais regiões turísticas estarão no Festival das Cataratas

Vandir Esmaniotto, de Guaratuba, e seu prato de frutos do mar | Fotos: Arquivo do Correio do Litoral

Diversos destinos turísticos do Paraná, do Brasil e do Mercosul estarão presentes no 17º Festival Internacional das Cataratas (FIT) e a Feira de Turismo e Negócios, no Centro de Convenções do Hotel Rafain Palace, em Foz do Iguaçu, de 30 de novembro a 2 de dezembro.

A Paraná Turismo ocupa dois espaços importantes para atender aos visitantes. Um deles possui 96 metros quadrados com produtos, destinos e empresas que promovem o turismo. O outro, de 110 m², é dividido para a divulgação dos atrativos das 19 regiões turísticas.

Municípios do Litoral serão divulgados no espaço do Governo e com estandes e equipes de promoção próprios.

FESTIVAL – O Festival das Cataratas é um dos maiores eventos do turismo internacional do Brasil, com intensa programação de palestras, oficinas, workshops e rodadas de negócios. Às 9h do dia 1º de dezembro acontece uma importante reunião com agências e operadoras de turismo do Paraguai, dentro do projeto “Paraná, seu próximo destino”, campanha lançada pelo Governo do Estado com o objetivo de promover a retomada do setor pós-pandemia.

“A FIT Cataratas é uma feira muito importante para o cenário internacional. Vamos ter estandes, expositores de várias operadoras, companhias aéreas, hotéis, agências de viagens, destinos além de outras reuniões importantes para fomentar o turismo no estado do paraná, como a com o país vizinho e a 94ª reunião do Cepatur”, afirmou a diretora de Marketing da Paraná Turismo, Patrícia Gusso.

A área de exposição da Feira de Negócios e Turismo deste ano tem cerca de 7 mil metros quadrados, 40% maior que em 2020.

Confira a programação:

Dia 30/11 das 14h às 19h – Reunião IGRs

Dia 01/12 das 09h às 12h – Reunião com Operadoras Paraguaias

Dia 01/12 das 15h às 19h – 94ª reunião do Cepatur

Dia 02/12 das 9h às 12h – Reunião do GT Religioso

Dia 02/12 das 15h às 16h30 – Apresentação da Arena de Negócios no Espaço IGRs