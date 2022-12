Blog do Bassa recebe prêmio pelo serviço de comunicação social realizado no Paraná

O empreendedor Cristiano Bassa atualmente tem 35 anos de idade e trabalha com comunicação social desde os 16 anos.

Sua primeira atividade comercial com comunicação e contato com o público foi entregar panfletos no sinaleiro pelas ruas e avenidas do município de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ainda com 16 anos.

Depois disso, Bassa passou por universidades, teve participação em rádio e foi colunista de sites, revistas e jornais impressos.

O primeiro jornal que Bassa colaborou foi com o antigo jornal impresso Tribuna de São José, um dos mais tradicionais do município de São José dos Pinhais, cidade onde morou por mais tempo em sua trajetória.

Em Guaratuba, Bassa foi o jornalista responsável pelas 4 primeiras edições da revista Guará Dreams.

Administrador de empresas por formação, graduado pela PUC-PR, jornalista e pós-graduado – especialista em Comunicação Política pela Universidade Federal do Paraná, Bassa recebeu premiação pelos serviços prestados na área profissional de comunicação social em evento realizado em São José dos Pinhais no final de novembro de 2022.

O paranaense Cristiano Bassa trabalha desde 2003 com comunicação social, é atuante nas redes sociais e exerce forte influência na opinião pública local.

Em 2011 fundou a empresa Agência de Comunicação Jornal Registra.

O prêmio recebido neste ano se chama Troféu Personalidades e tem o mesmo significado do Troféu Imprensa. A coordenação do evento é do Jornal Cidade, veículo de comunicação com sede em São José dos Pinhais.

Bassa criou um blog para realizar o seu trabalho de comunicação social e está recebendo forte audiência em suas localidades de atuação.

Relatório da plataforma onde está hospedado o Blog do Bassa confirma a audiência do blogueiro

Com mais de 82 mil visualizações, Bassa tem o seu trabalho lido e reconhecido pela imprensa paranaense e pelo público que o acompanha.

Curitibano, Bassa estudou e foi criado em São José dos Pinhais. Atualmente ele mora em Guaratuba e se mantém ativo na imprensa do estado.

Cristiano Bassa mantém contato diariamente com jornalistas, lideranças políticas, representantes de movimentos sociais, partidos políticos e agências de publicidade para se manter informado sobre fatos e acontecimentos realizados no Paraná, no Brasil e no Mundo.

Bassa circula pelos municípios paranaenses para realizar o seu trabalho de comunicação de base.

Com isso, ele produz notícia, informações e opinião em assuntos de nível municipal, estadual e nacional.

As matérias são publicadas e veiculadas no endereço virtual www.blogdobassa.com.

Críticas ácidas, bom humor e criatividade são os elementos encontrados no Blog do Bassa.