João Morales é eleito presidente da Câmara de Foz do Iguaçu

A Mesa Diretora eleita (da esq. para a dir.): Márcio Rosa, João Morales, Rogério Quadros, Jairo Cardoso e Protetora Carol | Foto: Christian Rizzi / Câmara Foz

O vereador João Morales (União) será o novo presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. A eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024 aconteceu nesta quinta-feira (15), na última sessão ordinária do ano.

O atual presidente, Ney Patrício perdeu por um voto, mas ficará com a presidência de duas das três comissões permanentes das quais fará parte no próximo ano.

A eleição se deu nominalmente. A Chapa 2 – União por Foz, foi eleita por 8 votos: presidente: João Morales (União); 1° secretário: Jairo Cardoso (União); 1º vice-presidente: Rogério Quadros (PTB), 2º vice-presidente: Márcio Rosa (PSD); 2ª secretária: Protetora Carol (PP).

Votaram na Chapa 2 os vereadores João Morales, Adnan El Sayed, Cabo Cassol, Galhardo, Jairo Cardoso, Márcio Rosa. Protetora Carol Dedonatti e Rogério Quadros.

A Chapa 1 – Trabalho e Transparência, teve 7 votos: presidente: Ney Patrício (PSD); 1ª secretária: Yasmin Hachem (MDB); 1º vice presidente: Edivaldo Alcântara (PTB); 2º vice-presidente: Alex Meyer (PP); 2ª secretária: Anice Gazzaoui (PL)

Votaram na Chapa 1 os vereadores Ney Patrício, Alex Meyer, Anice Gazzaoui, Edivaldo Alcântara, Dr Freitas, Yasmin Hachem e Kalito Stoeckl.

“Vamos trabalhar muito pela cidade. Acredito que a participação é fundamental, precisamos dialogar vários temas, acho que o que é importante é dar voz a todos que são legítimos eleitos pelo povo”, afirmou João Morales.

Comissões Permanentes

Foto: Christian Rizzi / Câmara Foz

Na mesma sessão, após a eleição da Mesa Diretora, foram escolhidos os membros eos suplentes das seis comissões permanentes. Dentro das comissões, foram eleitos as funções de presidente e vic-presidente.

As proposições no Legislativo passam pelo crivo das comissões permanentes. A primeira verificação é feita na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que analisa se a matéria é constitucional ou não.

Depois, o projeto passa por outras comissões de acordo com o tema. Projetos como o orçamento para o ano subsequente vão direto para análise da Comissão Mista da Casa que reúne representantes das demais.

A Comissão Mista, por exemplo, realiza audiência pública para discutir as peças orçamentárias, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, assim como Plano Plurianual, Plano Diretor, dentre outros assuntos relevantes. As comissões ficaram com a seguinte formação:

Comissão de Legislação, Justiça e Redação

Presidente: Ney Patrício (PSD)

Vice-presidente: Yasmin Hachem (MDB)

Membros: Adnan El Sayed (PSD)

Suplentes: Rogério Quadros (PTB) e Cabo Cassol (Podemos)

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

Presidente: Dr. Freitas (PSD)

Vice-Presidente: Edivaldo Alcântara (PTB)

Membro: Ney Patrício (PSD)

Suplentes: Adnan El Sayed (PSD) e Alex Meyer (PP)

Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente

Presidente: Kalito (PSD)

Vice-presidente: Protetora Carol Dedonatti (PP)

Membros: Edivaldo Alcântara (PTB)

Suplentes: Dr. Freitas (PSD) e Jairo Cardoso (União)

Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão

Presidente: Yasmin Hachem (MDB)

Vice-presidente: Dr. Freitas (PSD)

Membro: Rogério Quadros (PTB)

Suplentes: Anice Gazzaoui (PL) e Marcio Rosa (PSD)

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Assuntos Fronteiriços e Segurança Pública

Presidente: Adnan El Sayed (PSD)

Vice-presidente: Protetora Carol Dedonatti (PP)

Membros: Yasmin Hachem (MDB)

Suplentes: Dr. Freitas (PSD) e Anice Gazzaoui (PL)

Comissão Mista

Presidente: Ney Patrício (PSD)

Vice-presidente: Edvaldo Alcântara (PTB)

Membros: Dr. Freitas (PSD), Adnan El Sayed (PSD) e Yasmin Hachem (MDB)