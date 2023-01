Operação em Pontal e Guaratuba resulta em 14 prisões

Imagem: PCPR

Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal de Pontal do Paraná prenderam 14 pessoas em flagrante e apreenderam 2 adolescentes em operação contra o tráfico de drogas em Pontal do Paraná.

A Operação Motirõ (mutirão) aconteceu na manhã desta terça-feira (24), simultaneamente, em Pontal do Paraná e Guaratuba.

Durante as diligências, ainda foram cumpridos 21 mandados de busca, onde foram apreendidas quatro armas, 153 munições, 41 celulares, um veículo e três balanças de precisão. Além de cocaína, maconha, haxixe, ecstasy e mais de R$ 18 mil.

Um total de 120 agentes, entre policiais civis, militares e guardas municipais participaram da ação, que contou com o apoio de cães da Polícia Civil. “A ação é decorrente de investigações de alta complexidade que buscam desarticular organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas da região”, informou a PCPR.

“O que vemos é um resultado de forças, que é muito importante para o município. Contamos o apoio com o reforço do efetivo da segurança no Verão Maior Paraná para trazer ainda mais segurança e coibir a criminalidade no município”, afirmou a secretária municipal de Segurança Pública, Any de Oliveira. “Esta operação visou o combate do tráfico de drogas no município, 21 alvos já eram conhecidos das nossas forças de segurança, todos reincidentes no tráfico de drogas e alguns suspeitos até de homicídio também foram presos”, informou. “Foi uma atuação com resultado muito satisfatório, onde foram apreendidas grandes quantidades de drogas, armas e munições. “Gostaríamos de frisar para a população é a importância das denúncias anônimas, pois graças a elas chegamos aos criminosos e conseguimos fazer as investigações”, disse a secretária.

“Esse trabalho que estamos desenvolvendo no Verão Maior, junto com as outras forças de segurança, vem apresentando resultados expressivos, tanto na prevenção do crime quanto na parte das investigações de crimes graves ocorridos no Litoral”, explica o delegado operacional do Verão Maior pela PCPR, Rodrigo Brown.

“As forças de segurança mais uma vez integradas. Agora na operação motirõ, que significa essa união, essa ajuda mútua, onde tivemos resultados excelentes. Este era o nosso objetivo, coibir o tráfico de drogas e tudo que decorre dele”, afirma a capitão da PMPR Elizangela de Lima.