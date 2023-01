Câmara de Foz continua debate sobre reforma da previdência

Sindicatos, vereadores e Executivo continuam debate sobre reforma da previdência após cálculo de técnicos atuários independentes

Em reunião nesta segunda-feira (30), na Câmara, houve a continuidade do debate sobre a reforma da previdência do funcionalismo municipal. Após os técnicos atuários independentes, contratados pelos sindicatos, apresentarem a contraproposta, o Executivo se manifestou sobre os pontos que devem ser ajustados antes de a nova versão do projeto ser enviada para apreciação do Legislativo.

Além das pontuações feitas pelo sindicato no que diz respeito ao fundo e as atualizações sobre períodos de contribuições, o secretário da Administração, Nilton Bobato, também pontuou que o Executivo, que não esteve presente na reunião anterior, irá realizar reajustes na proposta, ainda nesta semana, para que as medidas possam ser analisadas e reavaliadas. Com relação ao pedágio por idade para aposentadoria, o Executivo já sinalizou flexibilização na proposta.

“O município apresentou contraproposta flexibilizando a questão do pedágio por idade para os servidores que ainda vão se aposentar. E a contribuição do inativo tendo como teto quatro salários mínimos, um pouco melhor do que a proposta original que o Executivo havia apresentado”, explicou Bobato.

Estavam presentes na reunião o presidente da Câmara Municipal, João Morales (União), e os vereadores Adnan El Sayed (PSD), Alex Meyer (PP), Anice Gazzaoui (PL), Cabo Cassol (Podemos), Dr. Freitas (PSD), Ney Patrício (PSD), Marcio Rosa (PSD), Rogério Quadros (PTB) e Yamin Hachem (MDB). Além dos parlamentares, Melania Milane, representante da OAB, e o promotor Luis Marcelo Mafra, participaram da discussão.

O presidente da Câmara Municipal, vereador João Morales, adiantou que após o Executivo realizar os devidos reajustes, a proposta deverá ser votada em assembleia pelos servidores e posteriormente a isso, a Câmara deve se reunir novamente com o funcionalismo antes de deliberar o projeto para apreciação do plenário. “A Câmara está sempre disposta a ser protagonista na cidade, a gente precisa debater e trazer segurança para os munícipes e servidores”, disse Morales.

