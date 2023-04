Assaltantes de banco fogem de Antonina e complicam ainda mais o tráfego na BR-227

Seis homens encapuzados assaltaram uma agência da Caixa Econômica Federal, em Antonina, pouco antes das 16h desta segunda-feira (10). Eles desceram de um Nissan Versa de cor prata e invadiram a agência.

Entraram na parte dos caixas eletrônicos e quebraram os vidros para acessar a agência. Fortemente armados, renderam rapidamente os funcionários e levaram diversos malotes de dinheiro. Após o roubo, fugiram de carro para a BR-277, no sentido Curitiba.

Na altura do km 42, no viaduto dos Padres, eles encontraram um congestionamento e se depararam com policiais militares. Abandonaram o carro e se embrenharam na mata fechada. Houve troca de tiros. Uma parte do dinheiro roubado foi encontrado ao lado da rodovia e notas voaram pela pista.

Agentes da Polícia Militar e da Rodoviária Federal foram em faz sobrevoos na região. Até o fechamento desta matéria, não haviam sido encontrados.

A fila que se formava no trecho em obras desde o final do ano, virou um grande congestionamento com a movimentação policial. Por volta das 16h30 foi feito um bloqueio total da rodovia. Por volta das 18h30, a corporação foi liberado o tráfego no sentido Litoral e, às 19h30, no sentido Curitiba.