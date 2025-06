Exposição “Cerâmica Nativa” valoriza saberes tradicionais e conexão com a natureza

O projeto cultural Cerâmica Nativa convida o público para a exposição que acontece no Instituto Mirtillo Trombini e posteriormente no PIT (Ponto de Informações Turísticas), no Centro Histórico de Morretes.

O projeto Cerâmica Nativa nasceu com o propósito de celebrar e preservar as expressões culturais brasileiras por meio da produção de peças cerâmicas inspiradas em técnicas tradicionais e elementos naturais. Unindo arte, história e sustentabilidade, o projeto promoveu oficinas gratuitas para a comunidade e apresenta agora a exposição como resultado final.

A proposta é fortalecer o vínculo entre práticas ancestrais e o fazer artístico contemporâneo, destacando a riqueza da cerâmica como patrimônio imaterial.

As peças desenvolvidas ao longo do projeto são inspiradas em formas, texturas e símbolos da natureza brasileira e utilitários cotidianos, criando uma ponte entre território, cultura e identidade.

O projeto é um empreendimento de Regina Celi, com coordenação e produção de Angela Meschino, produtoras atuantes no meio cultural nas mais diversas áreas, como teatro, cinema, música e artes visuais. Teve como orientadora a professora Mariana Akemi Baptista Oda , fundadora, idealizadora e proprietária da empresa Cerâmica Surucuá.

O projeto é realizado através do Profice, com apoio da Havan e apoio institucional do Instituto Mirtillo Trombini e Prefeitura de Morretes.

“Ao trabalhar o barro, tocamos a história. A cerâmica é uma ponte entre gerações e uma ferramenta de aprendizagem sensível sobre território, identidade e pertencimento.” afirma Angela Meschinom coordenadora do projeto.

Foto: Instagram

Exposição Cerâmica Nativa – Arte, Cultura, Educação e Formação

Até 29 de junho – Instituto Mirtillo Trombini

Entre 3 e 27 de julho no PIT (Ponto de Informações Turísticas)

Ambos no Centro Histórico de Morretes.

Entrada gratuita

Mais informações: instagram.com/ceramicanativamorretes