Litoral tem aumento de 96% nos casos de dengue em uma semana

Equipes da Prefeitura de Matinhos em mutirão contra o mosquito da dengue

O Litoral teve um aumento de 96% no número de casos de dengue confirmados em uma semana, conforme o boletim divulgado nesta terça-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O Estado apresenta o total de 17.692 casos confirmados da doença, 26% a mais que o boletim anterior. Até o momento, o Estado possui 12 mortes por dengue. Não houve confirmação de novos óbitos neste informe.

No Litoral, são 466 novos casos. Passou de 486 para 952, um aumento de 96%.

Antonina passou de 6 casos para 13 casos.

Guaraqueçaba passou de 2 para 4.

Guaratuba foi de 18 para 33.

Matinhos tinha 67 e agora tem 116.

Morretes tinha apenas 1 e continuou com 1.

Paranaguá subiu de 370 casos para 755 confirmações

Pontal do Paraná foi de 22 para 30.