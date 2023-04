PM informa que dois suspeitos de assalto em Antonina reagiram à prisão. Um deles foi morto.

Na manhã desta quarta-feira (12), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, foi preso o primeiro suspeito de ter participado do roubo de banco em Antonina.

A prisão foi resultado do trabalho conjunto das agências locais de inteligência (ALI) e de policiais do 9º, 17º e 29º batalhões da Polícia Militar.

O suspeito foi abordado no bairro Jardim Esmeralda, quando tentava embarcar em um veículo de aplicativo e, segundo a PM, investiu e atirou em direção os policiais, que revidaram.

O homem, de 25 anos, foi atendido pelo Siate e encaminhado de ambulância até um hospital da região. O preso permanece sob escolta policial até receber alta médica e poder ser encaminhado para a delegacia.

A segunda situação ocorreu, também pela manhã, na altura do km 45, da BR-277, em Morretes, e terminou com um suspeito morto.

De acordo com o tenente Cemim, do Batalhão de Polícia de Choque, motoristas que trafegavam no sentido Litoral, viram um homem vestindo roupas escuras e todo sujo caminhando pela lateral da rodovia.

“Durante a tentativa de uma abordagem, já na região de mata, o indivíduo sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a equipe policial e no revide veio a óbito”, informou o oficial. O corpo do suspeito, de 26 anos, foi periciado pela Criminalística e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Paranaguá. Uma pistola calibre .45 e certa quantia em dinheiro foram recolhidos no local.

Foto: Folha do Litoral

Fuga esbarrou na lentidão da BR-277

Pelo menos seis homens participaram do assalto, na segunda-feira (10), na agência da Caixa Econômica Federal, em Antonina. Os ladrões fugiram com o dinheiro pela BR-277, em direção a Curitiba.

Na altura do km 42, se depararam com a costumeira lentidão provocada pelas obras que perduram há meses, e ainda com policiais militares.

Abandonaram o carro e fugiram pela densa mata, na altura do Viaduto dos Padres. Parte do dinheiro ficou pelo caminho e algumas notas se espalharam pela pista. Cerca de R$ 150 mil foram recuperados.