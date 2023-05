Promotoria denuncia homem que estuprou e matou enteada em Guaraqueçaba

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia criminal contra Givanildo Rodrigues Maria, de 33 anos, que, segundo apurou a Polícia Civil, estuprou e matou a enteada Kameron Odila Gouveia Osolinski, de 11 anos, no dia 26 de abril em Guaraqueçaba. A denúncia foi proposta por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Antonina, responsável pela comarca.

O MPPR sustenta que houve cinco qualificadoras do homicídio: feminicídio (crime cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino), emprego de asfixia, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, crime cometido contra menor de 14 anos e com o intuito de assegurar a ocultação e impunidade do delito de estupro de vulnerável.

Além do homicídio qualificado e do estupro de vulnerável, a denúncia cita ainda o crime de ocultação de cadáver, pois o denunciado teria escondido o corpo da menina após cometer o homicídio. O denunciado está preso desde a data do crime.