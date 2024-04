Litoral tem 1.748 novos casos de dengue e Guaratuba passa das 3 mil confirmações

O Litoral do Paraná registrou 1.748 novos casos de dengue no informe semanal publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (16) quase 90% a mais que na semana anterior, quando foram 933 confirmações. Nenhum óbito foi registrado.

A região já tem 9.067 confirmações no período epidemiológico iniciado em 30 de julho de 2023. Foram 3 óbitos, todos em Antonina.

De acordo com a Sesa, Guaratuba teve 869 confirmações na semana, o maior número da região pela quinta semana consecutiva, e chega a 3.084 casos. Mas a Vigilância Epidemiológica do município informou no sábado (dia 13) que o número é maior: já havia 3.284 confirmações.

Antonina registrou 99 novos casos nesta semana, totalizando 2.319 registros de dengue no período epidemiológico.

Paranaguá apresentou 238 novas confirmações e chega a 1.958 casos. Matinhos teve 460 novos casos e soma 1.218 confirmações. Morretes teve 71 novos casos e chegou a um total de 401.

Pontal do Paraná teve 11 novos casos e soma apenas 84 confirmações e Guaraqueçaba não teve nenhum registro durante a semana, permanecendo somente com 3 confirmações de dengue nos últimos meses.

Paraná

O boletim semanal apresenta mais 34.226 novos casos confirmados de dengue e 140 novos óbitos em todo o estado.

Com a atualização, o Paraná contabiliza no período epidemiológico atual 103 mortes, sendo 45 homens e 58 mulheres, e 184.819 casos pela doença.

Os óbitos ocorreram entre os dias 4 de fevereiro e 2 de abril de 2024. São 23 homens e 14 mulheres com idades entre 14 e 94 anos, residentes em 23 diferentes municípios.