Três cidades do Litoral do Paraná terão roteiro no Airbnb

Três cidades do Litoral do Paraná terão uma página especial na plataforma do Airbnb denominada “Coração da Mata Atlântica: segredos do Paraná”: Morretes, Antonina e Guaraqueçaba. A intenção é promover viagens que valorizam a cultura e a economia das comunidades locais.

O roteiro vai incluir o Caminho do Itupava, o Pico do Paraná, o Parque Estadual Pico do Marumbi e a Ilha de Superagui, além de empreendimentos particulares na região.

Rotas Airbnb

O projeto Rotas Airbnb, que tem agora nove roteiros no Brasil, é uma iniciativa da plataforma de hospedagem para promover destinos sustentáveis, que valorizam a cultura e a economia das comunidades locais.

“A inclusão do Paraná entre as rotas do Airbnb reforça o compromisso da plataforma em unir forças em prol de um turismo sustentável e ecologicamente correto, além de estimular o turismo doméstico”, explicou Aleksandra Ristovic, gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Airbnb no Brasil.

O roteiro no Litoral do Paraná participa com apoi programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS), da Invest Paraná, que incentiva o desenvolvimento econômico sustentável de diferentes regiões paranaenses,

“Esse tipo de cooperação é importante porque fortalece a divulgação de destinos e experiências, com a movimentação da economia local. Por meio da parceria com a Invest Paraná, a inclusão do Estado aos destinos do Rotas Airbnb agrega um rico conhecimento compartilhado com a comunidade de anfitriões e viajantes”, ressaltou Aleksandra.

CHAMADA PÚBLICA – Para auxiliar os empreendedores locais a aproveitarem o potencial da rota, a Invest Paraná, em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo e a Grande Reserva Mata Atlântica, está com uma chamada pública aberta para selecionar propriedades turísticas para um programa de incubação e capacitação. As inscrições podem ser feitas até 30 de abril AQUI.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas que ofereçam serviços de acomodação e hospedagem, visitação à propriedade e experiências turísticas, passeios ou tours e de gastronomia e alimentação. Serão selecionados 30 participantes dos três municípios que fazem parte da rota. Eles serão acompanhados ao longo do programa e terão acesso a um pacote de benefícios personalizados, relacionados à gestão, finanças, marketing e boas-práticas.

“Estamos trabalhando desde 2021 com as comunidades locais, oferecendo oficinas, fazendo pesquisas de campo e também buscando parceiros como o Airbnb”, explicou o gerente de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, Bruno Banzato. “Essa rota entrega aquilo que a comunidade nos demandou, que é integrar o turismo nessas três cidades do Litoral Norte do Paraná, para que o turista conheça os diversos atrativos disponíveis nesses locais”.

Atrativos naturais, históricos e culturas

A rota destaca atrativos da Serra do Mar e do Litoral, onde fica parte considerável do maior remanescente contínuo de Mata Atlântica no Brasil, com uma grande diversidade de fauna e flora. Ela inclui destinos como a Estrada da Graciosa, o Parque Estadual Pico do Marumbi, as cachoeiras na Serra do Mar, as ilhas de Guaraqueçaba, entre outros.

Na rota é possível percorrer caminhos históricos, como o do Itupava, que ligava o planalto à costa; conhecer a culinária e os costumes locais, que vão desde o barreado até o fandango caiçara; aproveitar atrativos como montanhas, rios e cachoeiras e praticar atividades como canoagem, rafting e trekking. Na página do projeto, o Airbnb também destaca empreendedores locais que contam com hospedagens e oferecem experiências turísticas ao longo desse percurso.

Tatiana Perim, diretora-executiva e fundadora do Ekôa Park, empreendimento ecológico localizado em Morretes, destacou que a nova rota valoriza o turismo de base comunitária e os negócios locais que se preocupam com a preservação do meio ambiente. “Ter o Airbnb, que é uma empresa mundial, olhando para o Paraná já nos causa muito orgulho. E essa rota interligando os três municípios certamente vai potencializar o turismo, trazendo o desenvolvimento sustentável inclusivo, continuando com a preservação do meio ambiente que é o grande ativo dessa região”, disse.

“Esse trabalho valoriza a Grande Reserva da Mata Atlântica e os empreendimentos locais. Os empresários passam a entender a importância da preservação do bioma, mostrando o valor de manter a floresta em pé”, ressaltou o diretor-executivo da Adetur Litoral, José Reis de Freitas Neto.

Confira a página aqui:

https://www.airbnb.com.br/e/segredosparana