Estudantes de Guaraqueçaba terão pré-vestibular gratuito

Primeiro dia de aula do Aprova em Curitiba nesta segunda-feira (8) | foto: Divulgação

Estudantes de Guaraqueçaba vão poder participar de um curso pré-vestibular gratuito realizado por uma organização social. O projeto Aprova vai atender 1.000 estudantes de 14 cidades, entre elas uma única do Litoral.

As inscrições estão abertas pela Internet até segunda-feira (15) e as aulas vão começar até o final de maio. O Aprova é realizado pelo instituto Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional) que já promoveu cursos profissionalizantes e de empreendedorismo da rede pública no Litoral.

O projeto recebeu patrocínio recebeu patrocínio do Grupo Boticário e da CTG Brasil – empresa do ramo energético – e tem apoio do governo do Estado, que cedeu salas de aulas.

O curso é voltado a alunos entre 14 e 18 anos da rede pública do estado que buscam ingressar no Ensino Superior. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira e vão até novembro.

De acordo com o presidente do Conselho Diretor da Gerar, Francisco Essert, trata-se de uma oportunidade para os jovens realizarem o sonho de iniciar uma graduação. “Os jovens são o nosso futuro e precisam ter oportunidades. O Aprova é uma importante contribuição para que possam ingressar no Ensino Superior e construir uma trajetória de sucesso e realizações, longe da criminalidade”.

Nos quatro municípios as aulas iniciaram na última segunda-feira (8), mas há vagas remanescentes e os interessados ainda têm chance de ingressar no pré-vestibular: Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Maringá.

Em outras 10 cidades, as inscrições seguirão até o dia 15 de maio e as aulas devem se iniciar no final do mês. São eles: Campina Grande do Sul, Cianorte, Guaraqueçaba, Alvorada do Sul, Ibiporã, Porecatu, Santo Antônio do Caiuá, Itaguajé, Centenário do Sul e Primeiro de Maio.

As inscrições devem ser feitas através do site gerar.org.br ou diretamente neste link: https://bit.ly/3NRGZzs