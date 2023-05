Guaratuba tem conto entre os 10 premiados pelo Sesc-PR

Em janeiro de 2023, o SESC/PR lançou o edital de seleção de contos inéditos infantis para a 8ª coletânea/2023. Entre os 10 contos premiados para compor a coletânea Sesc de Contos Infantis – 2023 do Estado do Paraná está o conto intitulado: Meninos, meninas, pirambebas e a bola. A autora do conto Maria Wanda de Alencar Ramos é moradora de Guaratuba, engenheira agrônoma, poeta popular, diretora do Instituto Canto do Caiçara (ICAC) e também, diretora do Sindicato dos Engenheiros e Engenheiras do Estado do Paraná (Senge/PR).

A seleção de contos voltados à infância procura evidenciar a relação dos paranaenses com os elementos culturais próprios do Paraná, fomentando a produção literária estadual.

Segundo Maria Wanda, o conto trata da relação das crianças com a natureza e da inter-relação entre elas próprias.

O conto é narrado a partir de uma história real, explorando as paisagens paranaenses, em que para as crianças a natureza não é algo externo a elas, são extensões de suas vidas e de seus corpos. O território, a lagoa onde desfrutam os finais de semana, constituem o universo onde partilham as brincadeiras e suas existências. Do mesmo modo, meninos e meninas jogam bola, não há uma distinção de papéis, em razão do gênero apresentado na dicotomia homem x mulher, ou menino x menina, marcando a superioridade do primeiro elemento.

O conto nos inspira a repensar novas relações entre nós, e de nós mesmos com a natureza, num espaço do lúdico, da leveza e da sutileza, em suma: trata-se do devir, do amanhã, do universo e das esperanças de crianças e adultos.O mais, é só lendo no lançamento da Coletânea em agosto, na programação da 42ª Semana Literária Sesc & Feira do Livro.