Paraná fica em 4º na abertura do circuito nacional de surf de base

Fotos: Federação Paranaense de Surf

Com a presença destacada de surfistas matinhenses, o Paraná participou neste último fim de semana da primeira etapa do CBSurf RipCurl Grom Search, que é o circuito nacional das categorias de base da Confederação Brasileira de Surf.

A abertura foi na Praia do Borete, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Anuar Chiah, Gabriely Vasque, Luara Mandelli, Ryan Coelho, Kauã Carvalho, Cristopher Lopes, Gabriel Chiah, Gustavo Wollner, Clara Chaves, Duda Azamor e Isabela Aoto de Liz (Guaratuba) representaram o Estado na competição.

Os melhores resultados foram de Anuar Chiah, com um 2º lugar no Sub-14 Masculino e de Gabriely Vasque, com um 3º no Sub-18 Feminino e um 4º lugar no Sub-16 Feminino.

A prova foi a primeira das três etapas do Circuito CBSurf Rip Curl Grom Search 2023. A próxima será nos dias 10 a 13 de agosto no Guarujá (SP) e a última de 12 a 15 de outubro em Garopaba (SC), onde serão conhecidos os campeões individuais das quatro categorias e a melhor equipe estadual.

Em Pernambuco, a seleção de São Paulo largou na frente, com Rio de Janeiro em segundo lugar, Bahia em terceiro, Paraná em quarto e Santa Catarina em quinto lugar.

Resultados da primeira etapa Cbsurf Rip Curl Grom Search:

Final Sub-18 Masculina:

Campeão: Luan Ferreyra (PE) com 13,56 pts (8,33+5,23) – 1.000 pontos

2º lugar: Adauto Sena (RN) por 11,03 pts (6,33+4,70) – 860 pontos

3º lugar: Rafael Barbosa (RN) com 8,60 pts (5,03+3,57) – 730 pontos

4º lugar: Guilherme Lemos (RJ) com 5,40 pts (3,03+2,37) – 610 pontos

Final Sub-18 Feminina:

Campeã: Ana Lu Silva (PB) por 12,20 pts (7,27+4,93) – 1.000 pontos

2º lugar: Maria Eduarda (BA) com 9,63 pts (5,63+4,00) – 860 pontos

3º lugar: Gabriely Vasque (PR) com 7,80 pts (4,57+3,23) – 730 pontos

4º lugar: Kiany Hyakutake (SC) com 7,67 pts (4,07+3,60) – 610 pontos

Final Sub-16 Masculina:

Campeão: Guilherme Lemos (RJ) por 15,67 pts (8,67+7,00) – 1.000 pontos

2º lugar: Daniel Duarte (SP) com 13,30 pts (6,97+6,33) – 860 pontos

3º lugar: Walid Pozier (CE) com 8,77 pts (4,67+4,10) – 730 pontos

4º lugar: Lukas Camargo (SP) com 8,10 pts (4,60+3,50) – 610 pontos

Final Sub-16 Feminina:

Campeã: Maria Eduarda (BA) por 10,63 pts (6,33+4,30) – 1.000 pontos

2º lugar: Alexia Monteiro (RS) com 9,97 pts (5,57+4,40) – 860 pontos

3º lugar: Aysha Ratto (RJ) com 9,57 pts (5,00+4,57) – 730 pontos

4º lugar: Gabriely Vasque (PR) com 7,73 pts (4,13+3,60) – 610 pontos

Final Sub-14 Masculina:

Campeão: Arthur Vilar (RN) por 10,96 pts (5,83+5,13) – 1.000 pontos

2º lugar: Anuar Chiah (PR) com 10,57 pts (6,57+4,00) – 860 pontos

3º lugar: Kailani Rennó (SP) com 10,33 pts (5,30+5,03) – 730 pontos

4º lugar: João Vitor (SP) com 7,87 pts (3,97+3,90) – 610 pontos

Final Sub-14 Feminina:

Campeã: Luiza Savoi (SP) por 8,50 pts (4,67+3,83) – 1.000 pontos

2º lugar: Maria Clara (RN) com 7,07 pts (3,60+3,47) – 860 pontos

3º lugar: Marina Cristina (RN) com 6,53 pts (3,80+2,73) – 730 pontos

4º lugar: Valentina Zanoni (SC) com 4,46 pts (2,63+1,83) – 610 pontos

Final Sub-12 Masculina:

Campeão: Iago Bellotti (PB) por 12,03 pts (6,53+5,50) – 1.000 pontos

2º lugar: Phellype Silva (CE) com 10,97 pts (6,00+4,97) – 860 pontos

3º lugar: Arthur Vilar (RN) com 9,23 pts (4,73+4,50) – 730 pontos

4º lugar: Nicolas Silva (CE) com 6,53 pts (3,33+3,20) – 610 pontos

Final Sub-12 Feminina:

Campeã: Carol Bastides (SP) por 11,13 pts (6,50+4,63) – 1.000 pontos

2º lugar: Valentina Zanoni (SC) com 9,66 pts (6,73+2,93) – 860 pontos

3º lugar: Julia Stefani (SP) com 6,13 pts (3,33+2,80) – 730 pontos

4º lugar: Kaylane Antunes (SC) com 5,97 pts (3,37+2,60) – 610 pontos

Ranking Brasileiro de Equipes – 1ª Etapa:

1º São Paulo – 8.535 pontos

2º Rio de Janeiro – 8.343

3º Bahia – 7.548

4º Paraná – 7.398

5º Santa Catarina – 7.135

6º Rio Grande do Norte – 6.945

7º Ceará – 6.575

8º Rio Grande do Sul – 6.548

9º Paraíba – 6.528

10º Pernambuco – 6.298

11º Espírito Santo – 4.200

12º Alagoas – 1.790

13º Sergipe – 1.240

14º Maranhão – 1.130

15º Pará – 690

Com informações da Confederação Brasileira de Surf e Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos