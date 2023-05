Festa da Tainha movimenta Guaratuba de 7 a 11 de junho

A 18ª Festa da Tainha de Guaratuba acontece de 7 a 11 de junho, no Mercado Municipal. A festa é beneficente e é organizada pela Instituição de Caridade Tumy (Tenda de Umbanda Mãe Yemanjá). É o principal evento social e do turismo da multicultural Guaratuba, após o Carnaval e antes da Festa do Divino Espírito Santo, que acontece em julho.

Em todos os dias da Festa da Tainha haverá almoço com música ao vivo e janta com atrações especiais. Durante as tardes, acontecem os bingos.

A festa começará com o almoço com valor especial de R$ 20,00. Serão servidas gratuitamente 450 refeições para alunos da Apae, APADVG (Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais e de outras deficiências de Guaratuba), Casa da Criança e de outras entidades sociais. Em seguida, haverá apresentação artística dos alunos da Apae e APADVG, seguida pelo Binguinho Show de Prêmios à tarde.

À noite, tem o concurso Miss Teen e Miss Guaratuba Oficial 2023 MJT Model, apresentação de dança do ventre pelo Grupo Anah Venâncio, seguida do show de Cristiano e a dupla Helieser & Edy Rocha.

Na quinta-feira à noite, será realizado o XVIII Festival da Canção da XVIII Festa da Tainha. Em seguida, tem o show nacional da banda Cristiano & Fogo Nativo.

Na noite de sexta-feira tem a final e a premiação do Festival da Canção. O show de encerramento é com ogrupo Turbinados da Vaneira.

No sábado, a programação durante o dia inclui shows com as duplas Márcia & João Victor e Helieser & Edy Rocha. À noite, a banda RF Le Figarroo fará a abertura do show principal, seguido pelo show nacional de Edu Farias.

No domingo, a festa terá início com o almoço e um show de pagode. Durante a tarde, a dupla Helieser & Edy Rocha fará uma apresentação. O Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e Prêmios terá início às 16h. À noite, será servida a janta tradicional da Festa da Tainha. A partir das 20h, haverá o Bingão com show de prêmios, sendo o primeiro prêmio no valor de R$ 5.000,00.