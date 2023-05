Carta 285. Abril: o grande mês de voo para as borboletas da baixada litorânea

Dedico esta carta a Ronald Noël Dellaert (28/10/1956 a 23/04/2023), com quem convivi praticamente diariamente do primeiro dia da pré-escola ao último dia do último ano do ensino fundamental. Ronald tinha o caráter mais constante de todos os colegas da turma: estava sempre bem-humorado e, ao contrário de muitos, não fazia brincadeiras de mau gosto. De todos os ex-colegas escolares, ele foi o único que continuava me acompanhando no Brasil e – através de ‘likes’ frequentes no Facebook –, também me estimulava.

Ronald tem permanecido fiel à nossa terra natal, Flandres da Zelândia, que ele sempre manteve como região de residência. Dali ele fazia o reconhecimento da Europa toda (e das cervejas europeias: ele foi um conhecedor), na bicicleta esportiva, até o seu último suspiro. Também para ele, abril se tornou o mês do grande voo.

(André de Meijer, 16/05/2023)

Ik draag deze brief op aan Ronald Noël Dellaert (28-10-1956 tot 23-04-2023), met wie ik een vrijwel dagelijks omging vanaf de eerste dag in de kleuterschool tot de laatste dag van de lagere school. Van alle klasgenoten had Ronald het constantste karakter: hij was altijd goed gehumeurd en, in tegenstelling tot velen, haalde hij nooit rotstreken uit. Van alle oud klasgenoten was hij de enige die me in Brazilië bleef volgen en – via frequente ‘likes’ op Facebook) -, me bovendien aanmoedigde. Ronald is onze geboortestreek Zeeuws Vlaanderen als woonoord altijd trouw gebleven. Van daaruit verkende hij Europa (én de Europese bieren: hij was een kenner) op de sportfiets, tot aan zijn laatste ademtocht. Ook voor hem werd april de maand van de grote vlucht.

Impulsionado pelo recente surgimento de um excelente e original guia para a identificação de borboletas, já resenhada na minha circular anterior (“Carta 284”), no último mês tenho me dedicado com energia renovada à observação de borboletas do litoral norte do Paraná, onde resido desde 2003. O guia referido, de Zamoner & Barbosa (2022), surgiu na época mais apropriada do ano, pois as principais estações de voo para borboletas são: o verão, no planalto de Curitiba, e o outono, na baixada litorânea.