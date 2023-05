Homem é suspeito de causar acidente na BR-277 e fugir de jet ski

Um homem é procurado por causar acidente na BR-277, em Morretes, largar o carro e fugir pelo mar, em um jet ski, em Pontal do Paraná.

Por volta das 10h30 deste sábado (20), ele dirigia um Nissan Sentra na BR-277, em direção ao litoral, carregando um jet ski em uma carreta. Na altura do km 26, teria feito uma manobra brusca em um trecho de reta que acabou causando o capotamento de outro veículo, um Renault Sandero que ia no mesmo sentido.

Ele não parou para prestar socorro e continuou pela rodovia. Três passageiros que estavam no carro que capotou tiveram ferimentos, e foram atendido pelo Samu, uma das vítimas em estado grave.

A Polícia Rodoviária fez buscas e acabou descobrindo que o carro acessou a PR-407 em direção a Pontal do Paraná. Com ajuda da Guarda Civil do município, o Sentra acabou sendo localizado em uma marina no rio Guaraguaçu.

Segundo testemunhas, o condutor embarcou no jet ski de cor verde, teria saído em direção ao mar e não foi mais visto. Foi solicitado apoio da Polícia Militar Ambiental e da Patrulha Costeira. Até a publicação desta notícia, não havia informações sobre seu paradeiro.