Projeto “Descendo a Serra” traz histórias populares para escolas públicas

Projeto passa por Quatro Barras, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba | Foto: Divulgação

O Litoral está recebendo neste primeiro semestre mais um projeto de contação de histórias para crianças de escolas públicas. A Malasartes – Educação Sensível apresenta “Fabulário – Histórias Nascentes Descendo a Serra”.

O projeto passa por Quatro Barras, Morretes, Antonina e Guaraqueçaba para encontros com narração de histórias que reúnem a riqueza literária das narrativas formadoras de nosso povo, originárias das matrizes indígenas, africanas e europeias.

Alunos de escolas públicas de 1ºs a 5ºs anos das quatro cidades contempladas pelo projeto terão acesso gratuito, por meio das apresentações, ao acervo literário de fábulas e lendas brasileiras.

As obras escolhidas para as sessões de leituras são de autores reconhecidos como Heloísa Prieto, Ricardo Azevedo, Ernani Ssó, Ângela Lago, Ilan Brenman, Câmara Cascudo, dentre outros.

Estes escritores trabalham com contos populares brasileiros, principalmente de caráter fabuloso, em que personagens como onças, macacos, jabutis e personagens humanos típicos da nossa terra, desafiam-se entre si, de forma divertida, como um jogo de xadrez.

Nessa disputa, entram em cena a astúcia, a sabedoria e a estratégia, e nem sempre é o mais forte ou o mais ágil que sai vencedor.

As quatro cidades escolhidas fazem parte do percurso “descendo a serra”, e têm em seu histórico de formação cultural as ricas influências de tradições, lendas e costumes ligados à Floresta da Mata Atlântica.