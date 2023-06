Morretes debate reabertura do Parque Estadual do Pau Oco

Morretes debate reabertura do Parque Estadual do Pau Oco

A reabertura do Parque Estadual do Pau Oco, unidade de conservação de proteção integral localizada em Morretes foi o tema principal da assembleia geral da Associação de Moradores do Anhaia, Novo Mundo do Anhaia, Rodeio e Cabrestante, realizada nesta segunda-feira (29), na Escola Municipal Dinorah Silvério Pereira, em Morretes.

A reunião contou com a presença da presidente da associação, Dona Maria; da secretária de Meio Ambiente, Cultura, Turismo e Urbanismo de Morretes, Patrícia Assis; dos vereadores Isael Poeta e Fabiano Cit e dos assessores parlamentares do Mandato Goura, Ivo Reck, Alexandre Lorenzetto (Sassá) e David Couto.

Reabertura do parque

O Parque Estadual do Pau Oco está fechado desde 2019 e sua reabertura é uma reivindicação da comunidade local, que tem no turismo uma das principais fontes de renda, principalmente, para se ter acesso ao Salto da Fortuna, que tem uma queda d’água de 40 metros.

“Após quase um ano da nossa última vinda, quando fizemos diversas demandas junto ao Instituto Água e Terra (IAT), informamos à comunidade que ficou pré-agendada uma reunião para debater com o órgão ambiental a reabertura, em um curto prazo, do parque e o acesso ao salto”, informou Ivo Reck, chefe de gabinete do Mandato Goura.

Na reunião com a associação de moradores também foram debatidos temas como a relação da comunidade com os agentes governamentais e as possíveis parcerias para o desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária (TBC). “Reiteramos a importância da mobilização organizada da comunidade para tratar com o futuro conselho gestor do parque, além da importância da participação na elaboração do plano de manejo para ter atendidos os anseios sociais e a conservação do local”, disse Reck.

O turismo é o principal indutor econômico do município de Morretes, representando aproximadamente 40% da economia local. “A reabertura do Parque Estadual do Pau Oco será muito importante para fortalecer a vocação turística de Morretes e fomentar iniciativas econômicas sustentáveis para a comunidade que vive no entorno desta unidade de conservação.”