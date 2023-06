Marco Antônio Beirão, CPF 237.782.700-44, torna público que irá requerer do Instituto Água e Terra do Paraná – IAT, a Autorização Ambiental para limpeza de canal para navegação, no endereço Av. Eng. Airton Cornelsen, n° 1.001 CEP: 83.280-000, em Guaratuba/PR.