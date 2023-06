Club Litterario apresenta “segredos e encantos” da baronesa do Serro Azul

O Club Litterario de Paranaguá convida a todos para uma palestra na próxima terça-feira (6), às 1930, sobre “os segredos e encantos da notável baronesa do Serro Azul”, conforme o convite para o evento. A palestra será na sede urbana do clube, que completa 151 anos de fundação em 2023, e fica Rua Faria Sobrinho, 474, no Centro Histórico.

Maria José Correia nasceu em 19 de abril de 1853, em Paranaguá. A baronesa do Serro Azul, nome pelo qual ficou conhecida, foi uma figura influente e visionária, que desafiou as convenções da época.

Além do Solar: “A vida da baronesa do Serro Azul”, será apresentada pela pesquisadora Paula Patrícia Torres.

“Preparem-se para uma jornada no tempo”, diz o convite. “Durante a palestra, os participantes terão o privilégio de mergulhar nas memórias dessa mulher extraordinária e conhecer sua personalidade cativante”.

A palestra também vai abordar o Brasil e a Paranaguá do meado do século 19. “(Quem assistir) terá a oportunidade de explorar a época em que a baronesa viveu, conhecendo detalhes de sua rica vida pessoal, sua rede de relacionamentos e as transformações históricas ocorridas na sociedade brasileira durante aquele período”.