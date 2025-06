Prefeitura de Paranaguá abre no final de semana para adesões ao Refis

A Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento (Semfa) informa que o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal Municipal (Refis 2025) termina na próxima segunda-feira (30).

A Prefeitura estará com as portas abertas para atender adesões ao Refis neste final de semana. O atendimento será das 8h às 18h no sábado (28) e de 9h a 13h no domingo (29). A Subprefeitura do Nilson Neves, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, também abre nos mesmos horários. Os contribuintes podem regularizar débitos municipais com condições facilitadas e descontos atrativos.

O REFIS oferece abatimento de até 100% nos juros e multas referentes a dívidas de IPTU, ISSQN, taxas e outros créditos não tributários, tanto para pessoa física como jurídica.

Para aderir, basta comparecer ao prédio administrativo da Prefeitura “Joaquim Teixeira de Magalhães”, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. O setor responsável pelo programa também está em funcionamento durante o horário de almoço, com o objetivo de ampliar o atendimento.

A adesão ao Refis também pode ser feita na Subprefeitura, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no Caic, bairro Nilson Neves.

IPTU Premiado também encerra nesta segunda (30)

Além das vantagens fiscais, contribuintes com IPTU e demais débitos em dia podem participar da campanha IPTU Premiado, que vai sortear diversos prêmios, incluindo: um carro 0 km, uma moto, duas bicicletas elétricas e seis bicicletas comuns.

Para participar, é necessário estar inscrito no cadastro imobiliário da Prefeitura e não possuir pendências fiscais até a data final do REFIS. Mais informações sobre o programa e formas de adesão estão disponíveis no site oficial da Prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalistas: Kaike Mello e Luciane Chiarelli / Foto: Moyses Zanardo