BR-376 ficará interditada entre as 14h e as 16h deste sábado

BR-376 ficará interditada entre as 14h e as 16h deste sábado

Foto: Arteris / Divulgação

A concessionária Arteris Litoral Sul informa que a BR-376 ficará totalmente interditada entre às 14h e 16h este sábado (3) para detonação de rocha na altura do km 673,4, em Guaratuba.

De acordo com a concessionária, a atividade é necessária para a continuidade das obras de contenção de encosta que ocorrem no local. Por questões de segurança, será efetuado o bloqueio total do tráfego, a fim de garantir a segurança dos usuários e também das equipes envolvidas na operação.

Confira os pontos de bloqueio:

– Pista sentido Santa Catarina (ou pista Sul, na descida da Serra do Mar): km 662 da BR-376/PR, em Tijucas do Sul (posto da PRF Alto da Serra);

– Pista sentido Curitiba (ou pista Norte): km 1 da BR-101/SC, em Garuva (praça de pedágio).

Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a operação poderá ser reprogramada.

As condições de tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Litoral Sul podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter @Arteris_ALS. Para informações ou solicitações de serviços, basta ligar para 0800 725 1771, que funciona 24 horas por dia.