Pontalense se destaca no Circuito Brasil de Surf

A surfista Nathalie Martins, “local” do balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, tem se destacado há anos no cenário nacional e internacional.

A atleta recebe o Auxílio Atleta, um incentivo da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude. Nathalie já fez parte da Escola Comunitária de Pontal de Sul e hoje ministra aulas de surf para todas as idades.

Ela já foi bicampeã paranaense, campeã brasileira e sulamericana. E está disputando a Taça Brasil de Surf, da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), na categoria Profissional. Na 1ª etapa, realizada na Praia do Cupe, em Pernambuco, de 15 a 21/05, a surfista ficou em 9º lugar e na 2ª etapa, na Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, de 22 a 28/05, ficou em 3º lugar.

No próximo semestre, em setembro e outubro, a surfista pontalense poderá disputar as próximas quatro etapas do Circuito Brasil de Surf. A disputa soma pontos para o ranking brasileiro, que é divulgado ao final de cada ano, e pode levar os atletas ao grupo de elite de surfistas profissionais no próximo ano, denominado Dream Tour.

Imagens: Lima Junior, Ravel Ribeiro, Leo Sguarezi