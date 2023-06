Escola do Legislativo abre prazo para trabalhos da III Semana Acadêmica

Resumo expandido da pesquisa deve ser enviado para a organização até o dia 3 de julho.

A Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa do Paraná, abriu prazo para a submissão de trabalhos para a III Semana Acadêmica, que será realizada entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro.

O prazo para a submissão dos resumos expandidos vai até o dia 3 de julho. Poderão participar alunos de mestrado e doutorado de Programas de Pós-graduação, que se situam no Paraná, que deverão apresentar, inicialmente, um resumo da pesquisa. “A participação no evento será mediante o envio e a aprovação de um Resumo Expandido da pesquisa desenvolvida pelo discente a um dos cinco Grupos de Trabalho do evento. Após a aprovação do resumo pelo comitê avaliador, será solicitado o envio de um trabalho escrito completo”, explicou a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Roberta Picussa.

Ela lembra que a III Semana Acadêmica é realizada em parceria com o Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFPR, com o Programa de Gestão Urbana da PUC-PR, com o Programa de Pós-graduação em Direito da UFPR, e com o Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UFPR.

Durante a Semana Acadêmica os trabalhos serão apresentados por seus autores de forma oral, no grupo de trabalho escolhido, com a presença de debatedores para cada grupo. Os grupos de trabalho estão divididos por temas: Eleições, partidos e representação política; Políticas públicas e federalismo; Comunicação, internet e desinformação; Instituições políticas e relação entre Poderes; e Gestão Urbana, mudanças climáticas e inovação social.

Todos os trabalhos apresentados serão avaliados por um comitê de avaliação, que será formado por professores e pós–doutorandos de cada um dos Programas de Pós-graduação e pela Escola do Legislativo. “Como incentivo à participação dos estudantes com boas produções, todos os trabalhos apresentados serão registrados em Anais do Evento, e os melhores serão reconhecidos com uma Moção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná”, relatou Roberta.

Mais informações sobre a Semana Acadêmica podem ser encontradas no site da Escola do Legislativo.

A submissão dos trabalhos deve ser realizada através do e-mail: [email protected]