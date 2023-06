Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha promove II Semana do Oceano

Durante a Semana do Meio Ambiente, um evento virtual vai abordar diversos temas relacionados à saúde oceânica. É a II Semana do Oceano Rebimar, que iniciou nesta segunda-feira (5) e vai até sexta-feira (9).

São cinco palestras com pesquisadores integrantes do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha e convidados. Os assuntos são: caranguejo-uça, raias e tubarões, manguezais, mero e educação ambiental. As lives podem ser acompanhados ao vivo ou acessados depois (streaming): https://www.youtube.com/@marbrasilorg/streams

O Programa Rebimar é um conjunto de ações socioambientais voltadas para a conservação da região litorânea, principalmente no Paraná e na costa sul de São Paulo. A iniciativa faz parte da Associação MarBrasil, tem patrocínio da Petrobras e do Governo Federal, e conta com apoio científico do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Federal do Paraná.

Confira a programação:

II SEMANA DO OCEANO REBIMAR

Tema: Saúde Oceânica

Data: de 05 de junho a 09 de junho de 2023

Horário: Das 19h às 20h

Local: Youtube e Instagram @programarebimar

Mediador: Gabriel Marchi

LIVE 01 – O CARANGUEJO-UÇÁ NO BRASIL – 05/06/2023

Palestrantes: Cassiana Metri (REBIMAR) e Janaína Oliveira (Projeto Uçá)

LIVE 02 – RAIAS E TUBARÕES DO LITORAL SUL – 06/06/2023

Palestrantes: Renata Daldin, Eloísa Giaretta e Paulo Roberto Santos

LIVE 03 – MONITORAMENTO DE MANGUEZAL VIA DRONE – 07/06/2022

Palestrantes: Laura Krama (LAGEAMB – UFPR) e Sarah Sarubo

LIVE 04 – JUVENIS DE MERO E TRABALHO COM A COMUNIDADE – 08/06/2022

Palestrantes: Claudia Namiki e Matheus Freitas (Projeto Meros do Brasil)

LIVE 05 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA – 09/06/2022

Palestrantes: Marjorie Ramos e João Miguel Moreira (Projeto Toninhas do Brasil)

LANÇAMENTO DA SÉRIE ‘NÓS E O MAR’ – 9/06/2023

No encerramento da II Semana do Oceano, no dia 9 de junho, será lançada a nova série documental ‘Nós e o Mar’, produzida pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (REBIMAR).

São 12 episódios que navegam nas águas próximas ao Parque Nacional Marinho de Currais, nas Áreas de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba e Guaratuba e no Complexo Estuarino de Paranaguá, na região Sul do Brasil. No mar e em terra, geógrafos, oceanógrafos, biólogos e mergulhadores desvendam temas importantes ligados ao oceano e às regiões costeiras, como manguezais e costões rochosos.

Os episódios estarão disponíveis gratuitamente no canal da Associação MarBrasil no YouTube e nas redes sociais @programarebimar e @associacaomarbrasil.