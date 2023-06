Pontal tem 10º Encontro de Motociclistas com três dias de rock

Acontece nesta quinta (8), sexta (9) e sábado (10), o 10º Encontro de Motociclistas de Pontal do Paraná. O evento será no Centro de Eventos do balneário Marissol, com entrada gratuita. O encontro é organizado pelo Pontal Motor´s Club com o apoio da Prefeitura.

Durante os três dias, haverá shows de rock ao vivo, praça de alimentação, exposição de motos, venda de vestuário e acessórios. Os participantes vão contar com um camping gratuito para montar suas barracas.

A Prefeitura de Pontal destaca que a realização do encontro e de outros eventos do mesmo porte é fundamental para movimentar a economia e o setor de turismo da cidade na época de baixa temporada.

Confira a programação de shows

Quinta-feira (08/06)

15h – Banda Nova Rock.

18h – Banda Stilo Livre.

20h – Banda The Revenge.

22h – Banda da Ralé.

Sexta-feira (09/06)

14h – Banda Meu Caneco.

16h – Banda Carenagem.

18h – Banda Sr Oilson.

20h – Banda Pólvora.

22h – Banda Gibanela.

0h – Banda Katheguilas.

Sábado (10/06)

14h – Banda Toma Rock.

16h – Banda Olhar 43.

18h – Banda Sr Oilson.

19h – Banda NBLA.

22h – Banda Código de Bar.

0h – Banda The Revenge.

Rifa Solidária – O Encontro de Motociclistas também lançará a rifa de uma motocicleta Honda CG 160 no valor de R$ 30 por número. O objetivo é auxiliar no tratamento e cirurgias da menina Yohanna Raquel, uma moradora de Pontal que possui trissomia do cromossomo 9, doença genética caracterizada por deformações no crânio e sistema nervoso.